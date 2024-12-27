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Министр транспорта России Старовойт исполнил желания детей в рамках акции

Министр транспорта России Старовойт исполнил желания детей в рамках акции

Министр транспорта России, Роман Старовойт, принял участие в акции "Елка желаний", осуществив мечты детей из разных городов, включая Луганск и Москву.

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