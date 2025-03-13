Задержанный ФСБ признал, что должен был собрать данные за вознаграждение

Завербованный украинскими спецслужбами россиянин, которого задержала Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ, признал, что за денежное вознаграждение должен был собрать для Киева информацию о военных с авиабазы в Энгельсе и сотрудниках завода в Екатеринбурге.
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