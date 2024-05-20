Заброшенный дом-памятник XIX века в Барнауле купили на торгах и теперь отреставрируют

Объект приобрела компания "Сибирьконтакт плюс" за 32,2 млн рублей Здание XIX века на ул. Пушкина, 58 / проспект Социалистический, 20, известное как Богадельня купца Пуртова и признанное памятником архитектуры, продали с аукциона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии