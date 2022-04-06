Происшествия

10 подписчиков

Председатель СК России поручил доложить об обстоятельствах атаки украинскими националистами на город Изюм

Председатель СК России поручил доложить об обстоятельствах атаки украинскими националистами на город Изюм

Председатель СК России поручил Главному следственному управлению Следственного комитета доложить об обстоятельствах атаки украинскими националистами на город Изюм.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх