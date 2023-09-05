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Медведев посоветовал комиссии ООН протереть глаза и «посмотреть в нужном направлении»

Медведев посоветовал комиссии ООН протереть глаза и «посмотреть в нужном направлении»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подверг резкой критике членов Международной комиссии ООН по расследованию нарушений на Украине.

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Комментарии
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ВС
ООН исчерпала себя и морально и политически. Так нужно ли  России там присутствовать, именно присутстововать, ни на что не влияя? Так будет всё время, пока ООН будет на территории США.
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20 час.
Л
Ленар
А когда сам Медведев будеть гореть в аду , за геноцид российского народа  своими решениями и действиями ???  Подпиндосник херов !   Его импортные хозяева  его проталкивают ... - чтобы через него продолжить геноцид россиян !!!
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19 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Молодец Дмитрий Анатольевич ! Не надо давать спуску кому бы -то ни было и приучать к наличию у нас беззубости .
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18 час.

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