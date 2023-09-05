Медведев посоветовал комиссии ООН протереть глаза и «посмотреть в нужном направлении»

ВС ООН исчерпала себя и морально и политически. Так нужно ли России там присутствовать, именно присутстововать, ни на что не влияя? Так будет всё время, пока ООН будет на территории США.

Л Ленар А когда сам Медведев будеть гореть в аду , за геноцид российского народа своими решениями и действиями ??? Подпиндосник херов ! Его импортные хозяева его проталкивают ... - чтобы через него продолжить геноцид россиян !!!