Выставка детского рисунка «Подвигу твоему, Ленинград!» откроется 12 августа в Доме авиаторов

Она посвящена 80-летию полного освобождения города от фашистской блокады 12 августа 2024 года в выставочном павильоне музейного комплекса «Дом авиаторов» откроется выставка творческих работ конкурса детского рисунка «Подвигу твоему, Ленинград!», посвященная 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, рассказали в пресс-службе Комитета по сохранению культурного наследия Петербурга.