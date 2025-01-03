Умер легендарный тренер Елены Исинбаевой

Заслуженный тренер РФ Евгений Трофимов умер в возрасте 80 лет Тренер олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой Евгений Трофимов умер на 81-м году жизни, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).