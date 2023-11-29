Mash: певицу Наргиз проверят на предмет финансирования ВСУ

Генпрокуратура РФ проверит певицу Наргиз Закирову на предмет финансирования ВСУ, сообщает Mash. По данным Telegram-канала, с такой просьбой в правоохранительные органы обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.