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Mash: певицу Наргиз проверят на предмет финансирования ВСУ

Mash: певицу Наргиз проверят на предмет финансирования ВСУ

Генпрокуратура РФ проверит певицу Наргиз Закирову на предмет финансирования ВСУ, сообщает Mash. По данным Telegram-канала, с такой просьбой в правоохранительные органы обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

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