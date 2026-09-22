Президент США Дональд Трамп встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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Интересное кино: Трамп предложил Путину разобраться с этой войной. Что же так мелко и несправедливо. Почему бы Трампу не предложить разобраться с этой войной предыдущему президенту, который без счета отпускал миллиарды Украине, и Сенату почему бы не разобраться с этой войной, члены которого заседают и критикуют Россию и так радуются " санкциям из ада", руководителю, который так с самого его избрания так радуется приближению НАТО к границам России, и Евросоюзу, который так стремится влезть в войну с Россией, ну и, конечно, разобраться "президенту" Зеленскому который с наслаждением убивает мирных людей и насильно бросает своих украинцев в эту войну. И почему бы не разобраться с ней и самому господину Трампу с его кабинетом, который никак не может понять и запомнить истинные причины этой войны. Начавшейся еще с появлением танков и убийств жителей Донбасса с 2014 года, когда жители Донбасса пытались руками остановить эти танки. Стыдно вспоминать, как президент США хотел остановить эту войну за 24 часа и забыл, что Россия пыталась остановить ее еще раньше. Пусть теперь попробует наконец разобраться с господином Байденом, и господином Джонсоном из Великобритании, который спровоцировал продолжение этого конфликта, не забудьте и госпожу Нуланд с ее печеньями, госпожу Меркель и с деятелями, которые имитировали борьбу за мир обманывая всех Минскими соглашениями. И за всю эту свору надо разбираться России? Как всегда болтать легче, чем что-нибудь делать и отвечать за свои слова. И легче изображать себя непричастными к этим событиям, как эта свора хочет представить сейчас. создал все эти события своими стараниями и продолжает это делать сейчас. Дрянь вы, которые не имеют мужества признать свои грехи перед всем миром. И вы продолжаете убеждать весь мир, что вашей вины во всем этом нет? Стыдно за вас, господа, считающие себя политиками и честными людьми. И это вас ожидает ад за ваши грехи и ложь.