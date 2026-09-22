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Трамп понадеялся на завершение украинского конфликта до зимы

Трамп понадеялся на завершение украинского конфликта до зимы

Президент США Дональд Трамп встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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Ольга Каширина

Интересное кино:  Трамп предложил  Путину  разобраться с этой войной.  Что же так  мелко и несправедливо. Почему бы  Трампу не предложить разобраться с этой войной  предыдущему президенту, который  без счета  отпускал миллиарды  Украине,   и   Сенату почему бы не разобраться с этой  войной, члены которого  заседают и  критикуют  Россию   и  так радуются " санкциям из ада",   руководителю, который  так  с самого  его избрания так радуется   приближению  НАТО к границам  России, и Евросоюзу, который  так стремится влезть в войну с Россией, ну и, конечно, разобраться  "президенту" Зеленскому который с наслаждением  убивает мирных людей и  насильно   бросает своих украинцев в  эту войну.  И почему бы не разобраться с ней и самому господину  Трампу с его кабинетом,  который никак не  может понять и запомнить истинные причины  этой  войны. Начавшейся  еще  с  появлением танков и  убийств   жителей  Донбасса  с  2014 года, когда  жители  Донбасса   пытались руками остановить эти танки.  Стыдно  вспоминать, как   президент  США хотел остановить  эту войну за 24 часа   и забыл, что Россия   пыталась остановить  ее  еще   раньше.   Пусть теперь  попробует наконец разобраться  с господином  Байденом,  и господином Джонсоном из  Великобритании, который спровоцировал  продолжение  этого конфликта,  не забудьте и госпожу Нуланд с ее  печеньями,  госпожу  Меркель и  с  деятелями, которые   имитировали  борьбу за мир   обманывая всех  Минскими соглашениями.  И за всю эту свору надо  разбираться России?  Как  всегда  болтать легче, чем что-нибудь  делать и  отвечать за свои слова. И легче  изображать себя непричастными к этим событиям, как  эта свора  хочет представить сейчас.    создал  все эти события своими  стараниями и продолжает это  делать сейчас.   Дрянь  вы,  которые  не имеют мужества  признать  свои грехи  перед всем миром.  И  вы продолжаете убеждать весь мир, что вашей вины  во всем этом  нет? Стыдно за  вас, господа, считающие себя  политиками и честными людьми.  И это   вас ожидает   ад  за ваши  грехи  и ложь.