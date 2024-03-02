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Военное обозрение

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Южная Корея одобряет новые кредиты для закупки польской армией самоходок К9 и танков К2

Южная Корея одобряет новые кредиты для закупки польской армией самоходок К9 и танков К2

Варшава, готовясь к войне с Россией, набирает займы усиленными темпами. Долговое бремя растёт.

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