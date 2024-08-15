В Омске за 350 миллионов продают Камергерский переулок. Здесь, в одном из самых известных в городе общественных пространств, находятся сразу несколько популярных заведений.
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В Омске за 350 миллионов продают Камергерский переулок. Здесь, в одном из самых известных в городе общественных пространств, находятся сразу несколько популярных заведений.