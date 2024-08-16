Россиянин сорвался со скалы при восхождении в деревне мертвых на Бали

Российский турист сорвался в овраг при восхождении на гору в деревне мертвых на Бали. Им оказался 35-летний Иван Кандалинский из Москвы, спустя сутки поисков его обнаружили и доставили в местную больницу.
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