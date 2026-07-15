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Царьград

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Проект 'Военный омбудсмен' в Северной Осетии поддержит военнослужащих

Проект 'Военный омбудсмен' в Северной Осетии поддержит военнослужащих

В Северной Осетии запущен проект "Военный омбудсмен", поддержанный президентскими грантами. До 2027 года военнослужащие и их семьи во Владикавказе получат бесплатную юридическую помощь для защиты своих прав.

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