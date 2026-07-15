Проект 'Военный омбудсмен' в Северной Осетии поддержит военнослужащих

В Северной Осетии запущен проект "Военный омбудсмен", поддержанный президентскими грантами. До 2027 года военнослужащие и их семьи во Владикавказе получат бесплатную юридическую помощь для защиты своих прав.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии