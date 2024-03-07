Пугачеву требуют признать иноагентом

Накануне Примадонна негативно высказалась в адрес россиян Алла Пугачева www.globallookpress.com/Евгения Гусева На днях Стас Михайлов заявил, что все уехавшие из России звезды обязательно вернуться обратно.
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