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СахПресс

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Свежая горбуша появилась в продаже на Сахалине в рамках проекта «Доступная рыба»

Свежая горбуша появилась в продаже на Сахалине в рамках проекта «Доступная рыба»

В Сахалинской области началась первая реализация свежей горбуши в 2026 году. Рыбопромышленные предприятия региона организовали поставки в Ногликский и Охинский районы, сообщили в пресс-службе регионального министерства по рыболовству.

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