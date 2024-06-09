При ремонте гидроузла в Пригородном лесу Тамбова похитили 40 млн

В Тамбовской области полицейские с сотрудниками регионального УФСБ выявили факты превышения должностных полномочий руководителями филиала федерального государственного бюджетного водохозяйственного учреждения, а также хищение подрядчиком денег при выполнении работ.
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