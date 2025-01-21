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Царьград

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Трамп грозит пошлинами в 100% странам БРИКС и Евросоюзу за энергоразногласия

Трамп грозит пошлинами в 100% странам БРИКС и Евросоюзу за энергоразногласия

Президент США Дональд Трамп объявил о планируемых 100% торговых пошлинах для стран БРИКС, подчеркивая серьёзность своих намерений.

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