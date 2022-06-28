Стрельбу из пистолета с глушителем самообороной не признают

Делать из гладкоствольного ствола обрез не допускается даже в целях самообороны. Из тех же соображений ни в коем случае нельзя снабжать охотничьи ружья приспособлениями для бесшумной стрельбы, а также переделывать под ведение огня очередями.
Делать из гладкоствольного ствола обрез не допускается даже в целях самообороны. Из тех же соображений ни в коем случае нельзя снабжать охотничьи ружья приспособлениями для бесшумной стрельбы, а также переделывать под ведение огня очередями.
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