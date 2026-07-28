Лариса Долина рассказала, что друзья подарили ей новую квартиру - элитнее и лучше, чем у Лурье

Лариса Долина сообщила, что друзья подарили новую квартиру. По словам артистки, ее нынешнее жилье элитнее и больше предыдущего, которое она продала Полине Лурье под влиянием мошенников и долго пыталась вернуть через суд, пока Верховный суд не поставил в этом деле точку.