У берегов Панамы зафиксировано землетрясение магнитудой восемь баллов

У берегов Панамы зафиксировали сильное землетрясение, его магнитуда составила восемь баллов. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
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