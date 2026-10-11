Страна и люди
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Страна и люди

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Зеленский обязался не наносить удары по российским НПЗ

Зеленский обязался не наносить удары по российским НПЗ

Владимир Зеленский поддержал заявление президента США Дональда Трампа об энергетическом перемирии и обязался не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и прочим объектам энергетики.

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