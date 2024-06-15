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Голкипер сборной Черногории Шаркич скончался в возрасте 26 лет

Голкипер сборной Черногории Шаркич скончался в возрасте 26 лет

Вратарь сборной Черногории и «Миллуолла» Матия Шаркич умер в возрасте 26 лет. «Футбольный клуб «Миллуолл» полностью опустошён, сообщая, что Матия Шаркич скончался в возрасте 26 лет», — написано в социальной сети «Миллуолла».

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