Конкуренция между клубами происходит за Лукаса Бергвалля

«Барселона» заинтересована в подписании хавбека «Юргордена» Лукаса Бергвалля, сообщает Sports.ru. По данным портала Relevo, каталонский клуб сделал первое предложение на сумму около четырех миллионов евро, включающее бонусы и процент от последующей продажи игрока.