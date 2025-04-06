Дочь Бони умоляла мать не идти на Эверест — предчувствует беду?

Звезда призналась, что Анжелина против ее опасного увлечения. Виктория Боня с дочерью соцсетиБоня тщательно готовилась к восхождению: занималась спортом в специальной маске, имитирующей разреженный воздух, проверяла все показатели здоровья, чтобы при восхождении в экстремальных условиях не было никаких серьезных осложнений.