В США призвали переманить китайских ученых из-за шумихи вокруг DeepSeek

США должны пригласить лучшие научные умы Китая в свои университеты, чтобы конкурировать с успехами КНР в области искусственного интеллекта, заявили в американские законодатели в Вашингтоне 30 января, поскольку китайский стартап DeepSeek на этой неделе взбудоражил мировой технологический рынок, сообщает издание South China Morning Post.
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