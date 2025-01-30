В США призвали переманить китайских ученых из-за шумихи вокруг DeepSeek

США должны пригласить лучшие научные умы Китая в свои университеты, чтобы конкурировать с успехами КНР в области искусственного интеллекта, заявили в американские законодатели в Вашингтоне 30 января, поскольку китайский стартап DeepSeek на этой неделе взбудоражил мировой технологический рынок, сообщает издание South China Morning Post.