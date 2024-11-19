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Украина отказалась от компромиссов и потребовала в ООН ракетных ударов по России

Украина отказалась от компромиссов и потребовала в ООН ракетных ударов по России

Украина не согласится на мир ценой которого будет потеря своих неподконтрольных бывших территорий. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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