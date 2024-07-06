Алсу в очередной раз унизила Анастасию Решетову

Певица Алсу записала ехидную песню про любовницу мужа. Артистка недавно откровенно рассказала о своем характере в эфире «Русского радио», признавшись, что может долго терпеть и прощать обиды, пока не достигнет предела терпения.
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