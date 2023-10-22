СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Донецку 18 снарядов натовского калибра

Украинские войска ночью и утром в воскресенье обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).