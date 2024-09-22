Разведчик ВС России: беспилотники точечно уничтожают ВСУ под Работино

Подразделения беспилотников точечно уничтожают военных ВСУ в районе Работино Запорожской области. Об этом заявил командир отделения дронов разведроты 291-го полка ВС России с позывным «Вохан», сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии