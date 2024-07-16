Рой БПЛА над Россией! Беспокойная ночь в российских городах: пострадал завод в Курске

Российская ПВО за ночь уничтожила 13 украинских беспилотников - над Ростовской (9), Белгородской (1), Курской (1), Воронежской (1) областями и над акваторией Черного моря около западного побережья Крыма (1), сообщили в Минобороны РФ.
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