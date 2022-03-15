Происшествия

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За сбыт «синтетики» и вовлечение в преступление несовершеннолетней задержана жительница Махачкалы

В ходе реализации оперативной информации сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте выявили 22-летнюю местную жительницу, которую подозревают в незаконном сбыте наркотических средств.

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