Рафинья забил за «Барсу» впервые за 2 месяца – «Осасуне» на 85-й в меньшинстве спустя 7 минут после выхода на замену

Рафинья Диас забил за «Барселону» впервые за два месяца. На 78-й минуте вингер вышел на поле в матче 14-го тура Ла Лиги против «Осасуны» (1:2, второй тайм) вместо Усмана Дембеле, а на 85-й – спустя 7 минут после выхода на замену – бразилец забил после паса от Френки де Йонга.
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