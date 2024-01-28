Путин и Лукашенко по видеосвязи приняли участие в открытии станции в Антарктиде

Главы государств подключились к мероприятию по видеосвязи из Константиновского дворца. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко приняли участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде.