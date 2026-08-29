«Факел» обратится в ЭСК по итогам матча против «Зенита»

Спортивный директор «Факела» Руслан Пименов в разговоре с «СЭ» высказался об эпизоде с назначением пенальти на 90+1-й минуте матча 6-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:1).
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