Украинский офицер потребовал озвучить реальные потери Киева: "Пусть знают"

Офицер Касьянов требует обнародовать данные о потерях украинской армии в ходе СВО.Офицер украинской армии Юрий Касьянов в интервью украинскому телеканалу "Прямой" заявил, что народ должен знать о реальных потерях армии Незалежной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии