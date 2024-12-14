Avia.pro - СМИ В глубинах Тульской области, где, казалось бы, жизнь течет размеренно и без громких сенсаций, разразился настоящий медицинский детектив, который по своей абсурдности переплюнул даже самые нелепые сериалы о врачах.
13 пациентов якобы «заболели» раком из-за того, что... врачу нужна была премия. Последствия
Комментарии
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Ирина52
Нет, не перегиб.Это шок, и очень сильный. Ваше счастье, что Вы этого не испытали.
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8 час.
ИН
Ирина Некрасова
Этот случай в медицинской практике настолько мерзок и подл, что, действительно, на язык просится одна нецензурщина... Это ВРАЧ?!?! Нет! Это чудовище и мразь корыстолюбивая. Просто передёргивает от омерзения, как представишь, на какое грязное преступление он пошёл ради бабла. В советском многосерийном фильме "Следствие ведут знатоки" в серии "Любой ценой" фигурирует такая врач. Она вызвала ненависть даже у повидавшего в жизни множество негодяев милиционера, который всегда считал, что он "ненавидеть имеет право преступление, а не человека, его совершившего". А вот не смог себя пересилить - возненавидел. И это единственное, чего заслуживает такой эскулап. Нелюдь просто.
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4 час.
РМ
Раиса Мелькумова
А у этого мясника есть фамилия? Нужно озвучить!
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2 час.
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