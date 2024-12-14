13 пациентов якобы «заболели» раком из-за того, что... врачу нужна была премия. Последствия

ИН

Ирина Некрасова

Этот случай в медицинской практике настолько мерзок и подл, что, действительно, на язык просится одна нецензурщина... Это ВРАЧ?!?! Нет! Это чудовище и мразь корыстолюбивая. Просто передёргивает от омерзения, как представишь, на какое грязное преступление он пошёл ради бабла. В советском многосерийном фильме "Следствие ведут знатоки" в серии "Любой ценой" фигурирует такая врач. Она вызвала ненависть даже у повидавшего в жизни множество негодяев милиционера, который всегда считал, что он "ненавидеть имеет право преступление, а не человека, его совершившего". А вот не смог себя пересилить - возненавидел. И это единственное, чего заслуживает такой эскулап. Нелюдь просто.