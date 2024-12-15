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«У противника дела гораздо хуже» 80 лет назад СССР сорвал последнее наступление нацистов. Как это изменило ход войны?

«У противника дела гораздо хуже» 80 лет назад СССР сорвал последнее наступление нацистов. Как это изменило ход войны?

16 декабря 1944 года началась Арденнская операция — стратегическое наступление немецких войск на юго-востоке Бельгии, с целью разгромить американо-английские силы на Западном фронте и, склонив правительства США и Великобритании к мирным переговорам, освободить соединения вермахта для борьбы с Красной армией на Востоке.

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