«У противника дела гораздо хуже» 80 лет назад СССР сорвал последнее наступление нацистов. Как это изменило ход войны?

16 декабря 1944 года началась Арденнская операция — стратегическое наступление немецких войск на юго-востоке Бельгии, с целью разгромить американо-английские силы на Западном фронте и, склонив правительства США и Великобритании к мирным переговорам, освободить соединения вермахта для борьбы с Красной армией на Востоке.