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Военное обозрение

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Нацразведка США выпустила директиву для американских спецслужб, потребовав усилить сбор разведданных по Гренландии

Нацразведка США выпустила директиву для американских спецслужб, потребовав усилить сбор разведданных по Гренландии

Трамп всерьез нацелен на присоединение острова к США.

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