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Надаль победил Джоковича, Радулов возвращается в КХЛ, Бензема – лучший игрок ЛЧ, санкции против Кабаевой, Ротенберг ушел из «Локомотива», «Красава» уезжает из России и другие новости

Надаль победил Джоковича, Радулов возвращается в КХЛ, Бензема – лучший игрок ЛЧ, санкции против Кабаевой, Ротенберг ушел из «Локомотива», «Красава» уезжает из России и другие новости

Доброе утро! Влетаем в первый летний день с дайджестом новостей ☀️ 1. Рафаэль Надаль победил Новака Джоковича и в 15-й раз (рекорд!) вышел в полуфинал «Ролан Гаррос».

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