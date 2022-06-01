Надаль победил Джоковича, Радулов возвращается в КХЛ, Бензема – лучший игрок ЛЧ, санкции против Кабаевой, Ротенберг ушел из «Локомотива», «Красава» уезжает из России и другие новости

Доброе утро! Влетаем в первый летний день с дайджестом новостей ☀️ 1. Рафаэль Надаль победил Новака Джоковича и в 15-й раз (рекорд!) вышел в полуфинал «Ролан Гаррос».
Популярные статьи
- «Спартак» выгрыз Кубок мечты и разорвал «Лужники». Драма Фомина и вечеринка с МакSим — это было легендарно!
- «Реал» выиграл Лигу чемпионов, скандал с фанатами перед финалом в Париже, «Уфа» вылетела в ФНЛ, «Оренбург» и «Химки» сыграют в РПЛ, Канада и Финляндия в финале ЧМ по хоккею и другие новости
- Камбэк Канады на ЧМ по хоккею 2022, Федотов нужен ЦСКА и «Динамо», Вяльбе не переизбрали в совет FIS, «Голден Стэйт» в финале НБА, Макдэвид вывел «Эдмонтон» в финал Запада и другие новости утра
Свежие комментарии