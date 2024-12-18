Задержан исполнитель убийства генерала Кириллова, который должен был получить 100 тысяч $ и ВНЖ в одной из стран НАТО

Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press Исполнителю покушения на генерала Игоря Кириллова и его помощника было предложено вознаграждение в размере 100 тысяч долларов, а также возможность получения вида на жительство в одной из стран НАТО.
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