Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 657 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Betahon
    Случайно ничего не бывает, тем более у военного судна государства изгоя в зоне проведения вооруженного конфликта...Пентагон: самолет...
  • Betahon
    Огромное здание посольства хохляндии, расположенное за зданием Моссовета в центре Москвы, представляет угрозу информа...Активисты повесил...
  • БабаТаня
    И для чего?Кисида сообщил о ...

Макрон не исключил переговоров по Украине с участием РФ в будущем

Макрон не исключил переговоров по Украине с участием РФ в будущем

Французский лидер Эммануэль Макрон указал на тот факт, что позднее может оказаться необходимо проведение переговорного процесса по поводу бушующего на украинской территории противостояния, на котором будет присутствовать Российская Федерация.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
t
tatyanadavydkina
Лягушатник снова сбрендил. Нет уж - это для России Украина подпишет акт о капитуляции. Франция утрется. Ей на этом &quot;празднике&quot; места не найдется.
Ответить
22 час.
ВМ
Владимир Моргунов
НУ МАКРОН, ДА ТЫ ПРОСТО ДУШКА И СОВСЕМ НЕ ЗАДНИЦА...
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх