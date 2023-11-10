Макрон не исключил переговоров по Украине с участием РФ в будущем

Французский лидер Эммануэль Макрон указал на тот факт, что позднее может оказаться необходимо проведение переговорного процесса по поводу бушующего на украинской территории противостояния, на котором будет присутствовать Российская Федерация.
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