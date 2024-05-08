«Урок мужества» и экскурсию организовали полицейские и общественники для кадетов в батальоне патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Липецку

В целях патриотического воспитания подрастающего поколения сотрудники УМВД России по г. Липецку организовали для учеников кадетского класса школы № 4 Левобережного района областного центра «урок мужества» и экскурсию в отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции.