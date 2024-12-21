SpaceX показала захватывающие кадры успешного запуска 30 космических аппаратов из восьми стран. Первая ступень ракеты Falcon 9 использовалась уже 21 раз

Сегодня, 21 декабря, в 14:34 по московскому времени с площадки SLC-4E Базы космических сил США «Ванденберг» (Калифорния, США) компания SpaceX запустила ракету Falcon-9FT Block-5 с полезной нагрузкой в виде 30 космических аппаратов из восьми стран.