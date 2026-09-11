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Царьград

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GFCN раскрыл цель фейка о мобилизации перед выборами в Госдуму

GFCN раскрыл цель фейка о мобилизации перед выборами в Госдуму

Владимир Табак из GFCN сообщил, что ложные слухи о мобилизации в России были запущены, чтобы усложнить обстановку перед выборами в Госдуму.

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