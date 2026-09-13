Генеральный директор футбольного клуба «Ростов» Андрей Чайка прервал молчание по поводу заявлений, прозвучавших недавно его адрес от экс-директора «Чайки» Олега Баяна, признанного виновным в подкупе арбитров и пожизненно отстраненного от футбольной деятельности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Аршавин поддержал...
- ВЯ Галицкий объяснил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым