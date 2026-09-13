Генеральный директор футбольного клуба «Ростов» Андрей Чайка прервал молчание по поводу заявлений, прозвучавших недавно его адрес от экс-директора «Чайки» Олега Баяна, признанного виновным в подкупе арбитров и пожизненно отстраненного от футбольной деятельности.