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Гендиректор «Ростова» Чайка — об обвинениях Баяна: «Меня его слова не задели. Отвечать ничего не собираюсь»

Гендиректор «Ростова» Чайка — об обвинениях Баяна: «Меня его слова не задели. Отвечать ничего не собираюсь»

Генеральный директор футбольного клуба «Ростов» Андрей Чайка прервал молчание по поводу заявлений, прозвучавших недавно его адрес от экс-директора «Чайки» Олега Баяна, признанного виновным в подкупе арбитров и пожизненно отстраненного от футбольной деятельности.

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