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Калужские новости

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В Калуге пройдет шествие пионеров в атмосфере СССР

В Калуге пройдет шествие пионеров в атмосфере СССР

Восемнадцатого мая в 15:00 в Калуге состоится тематическое мероприятие, посвященное советской эпохе. Главным событием станет массовое шествие пионеров, в котором участники смогут надеть красные галстуки и пройти по аллеям Городского парка культуры и отдыха.

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