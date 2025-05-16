В Калуге пройдет шествие пионеров в атмосфере СССР

Восемнадцатого мая в 15:00 в Калуге состоится тематическое мероприятие, посвященное советской эпохе. Главным событием станет массовое шествие пионеров, в котором участники смогут надеть красные галстуки и пройти по аллеям Городского парка культуры и отдыха.