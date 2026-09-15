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МОСИНФОРМ

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Более 50 парковочных мест на севере столицы выставили на городские торги

Более 50 парковочных мест на севере столицы выставили на городские торги

Более 50 машино-мест в районе Западное Дегунино можно приобрести на открытых торгах. Все они находятся в подземном паркинге дома на Коровинском шоссе.

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