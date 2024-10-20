В Британии заявили о захвате власти в ЕС

UnHerd: фон дер Ляйен планирует устроить беспрецедентный захват власти в ЕC Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен намерена устроить переворот, расширяя полномочия ЕК и превращая его в наднациональный авторитарный орган власти.
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