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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Плющенко после 13-го места на Гран-при: «У меня хорошее настроение. У злюк как? Мне интересно услышать»

Фигурист Александр Плющенко обратился к хейтерам после юниорского Гран-при в Турции, где он дебютировал за Азербайджан и занял 13-е место.

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