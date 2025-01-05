«Атлетико» выиграл 13-й матч подряд, повторив свой рекорд 13-летней давности. Он был установлен при Симеоне

Разница забитых и пропущенных голов у мадридцев на этом отрезке – 34:8. С августа по октябрь 2012 года «Атлетико» одержал 13 побед кряду с общим счетом 34:10, рекорд был установлен при тренере Диего Симеоне, который возглавляет «индейцев» с 2011 года.